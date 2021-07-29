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Giriş Tarihi: 29.7.2021 12:12 Son Güncelleme: 29.7.2021 12:31

Dijital paralar için tarih belli oldu! Merkez Bankası pilot uygulamayı başlatacak

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Dijital paralar için tarih belli oldu! Merkez Bankası pilot uygulamayı başlatacak
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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın üçüncü enflasyon raporu ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Kavcıoğlu'nun mesajlarında dijital paralarla ilgili açıklamaları dikkat çekti. Dijital paralarla ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade eden Kavcıoğlu, "Eylül ayından sonra pilot uygulamaya başlayacağız, açıklama yapacağız, yoğun ve ciddi bir şekilde çalışma devam ediyor"

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın üçüncü enflasyon raporu ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

"EYLÜL AYINDAN SONRA PİLOT UYGULAMA BAŞLAYACAK"

Sunumda TCMB Başkanı Şahap Kavcığlu dijital paralarla ilgili Eylül ayını işaret etti. Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız aynı yoğunlukta devam ediyor, Eylül ayından sonra pilot uygulamaya başlayacağız, açıklama yapacağız, yoğun ve ciddi bir şekilde çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Dijital paralar için tarih belli oldu! Merkez Bankası pilot uygulamayı başlatacak
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