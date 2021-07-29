Dijital paralarla ilgili tarih belli oldu! Merkez Bankası pilot uygulamayı başlatacak

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın üçüncü enflasyon raporu ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

"EYLÜL AYINDAN SONRA PİLOT UYGULAMA BAŞLAYACAK"

Sunumda TCMB Başkanı Şahap Kavcığlu dijital paralarla ilgili Eylül ayını işaret etti. Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız aynı yoğunlukta devam ediyor, Eylül ayından sonra pilot uygulamaya başlayacağız, açıklama yapacağız, yoğun ve ciddi bir şekilde çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Veriler güçlü ekonomik büyümeye işaret ediyor