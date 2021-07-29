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Giriş Tarihi: 29.7.2021 10:07 Son Güncelleme: 29.7.2021 10:11

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven artıyor

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven artıyor

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 97,8 iken, Temmuz ayında %2,3 oranında artarak 100,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

TÜİK, Temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini paylaştı. Buna göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında 97,8 iken, Temmuz ayında %2,3 oranında artarak 100,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Temmuz ayında %2,1 oranında artarak 112,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %5,8 oranında artarak 114,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,7 oranında artarak 109,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %4,7 oranında artarak 86,3 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %2,7 oranında azalarak 79,5 değerini aldı.

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TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven artıyor
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