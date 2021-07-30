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Giriş Tarihi: 30.7.2021 12:36

Kripto para borsası Binance Avrupa'da türev ve vadeli piyasa ürünlerini tasfiye edecek

Kripto para borsası Binance Avrupa'da türev ve vadeli piyasa ürünlerini tasfiye edecek

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in Avrupa'da türev ve vadeli piyasa ürünlerini tasfiye edeceği bildirildi.

Kripto para borsası Binance Avrupa'da türev ve vadeli piyasa ürünlerini tasfiye edecek. Şirketten yapılan açıklamada, kullanıcıların ve ortakların ihtiyaçları doğrultusunda ürünlere ilişkin gözden geçirmelerin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamaya göre Avrupa bölgesinde türev ve vadeli ürünler tasfiye edilecek. Karar Hollanda, Almanya ve İtalya'da derhal geçerli olacak ve bu ülkelerde yeni vadeli ve türev ürün hesabı açılamayacak. Avrupa'nın geri kalanında ise türev ve vadeli piyasa ürünleri kademeli olarak tasfiye edilecek.

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Kripto para borsası Binance Avrupa'da türev ve vadeli piyasa ürünlerini tasfiye edecek
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