Haberler APara Haberleri S&P Global: ABD'de güçlü toparlanma rekor sayıda şirketin notunu yükseltti
Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:29 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:36

S&P Global: ABD'de güçlü toparlanma rekor sayıda şirketin notunu yükseltti

S&P Global: ABD'de güçlü toparlanma rekor sayıda şirketin notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in verilerine göre, ABD'de güçlü ekonomik toparlanma rekor sayıda şirketin kredi notlarının  yukarı yönlü revize edilmesine zemin hazırladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in verilerine göre, ABD'de güçlü ekonomik toparlanma rekor sayıda şirketin kredi notlarının yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı.

S&P'nin verdiği bilgiye göre, 2021 ikinci çeyrekte 121 şirketin kredi notu yukarı yönlü revize edilde. Yıl başından bu yana yapılan yukarı yönlü not revizyonu sayısı 220 oldu. 2020 yılının ilk yarısında ise 715 notta aşağı yönlü revizyon yapılmıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşu, yukarı yönlü not revizyonlarının özellikle düşük kredi notlu şirketlerde gerçekleştiğine de dikkat çekti. Not artırımlarının yüzde 58'i B ve altındaki notlarda yapıldı.

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S&P Global: ABD'de güçlü toparlanma rekor sayıda şirketin notunu yükseltti
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