St. Louis Fed Başkanı James Bullard: Varlık alımları sonbaharda azaltılmalı

Fed'in enflasyonda muhtemel bir şoka hazırlık konusunda bir miktar geride kaldığını iddia eden St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına sonbaharda başlaması gerektiğini belirtti.

Bullard, varlık alımlarının 2022 yılı ilk çeyreğinde tamamlaması gerektiğini de söylerken alımların tamamlanması ile eldeki varlıkların yeniden alıma yönlendirilmesinin de bitirilmesi gerektiğini söyledi.

"Varlık alımlarının 2022 başında tamamlanması aynı yıl gerekmesi halinde bir faiz artırımına da imkan sunabilir" ifadelerini kullandı.

Bullard, ayrıca ABD'de dün beklentilerin altında açıklanan GSYH verisini "genel olarak gayet iyi" diye tanımladı. 2021 için %7 olan büyüme beklentisini koruduğunu kaydetti.