Altın fiyatları ve dolar kuru için ters rüzgar! Güvercin ton yaramadı

FED ÜYESİ SİNYALİ VERDİ: İŞTE VARLIK ALIMLARININ AZALTMASI İÇİN KRİTİK TARİH

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed`in varlık alımları yolu ile ekonomiye desteğini geri çekmeye başlamadan önce işgücü piyasasındaki verileri dikkat alacağını belirtti. Brainard ayrıca Eylül ayı için veriler geldiğinde ekonomide hedeflere doğru önemli ilerleme sağlanıp sağlamadığını daha güvenli değerlendirebilecek durumda olmayı beklediklerini ifade ederek, varlık alımlarının azaltılması yönünde ilk hamlenin ne zaman yapılabileceğine dair işaret verdi. Buna göre ABD Çalışma Bakanlığı, Eylül ayı istihdam raporunu 8 Ekim'de açıklayacakken, bu rapor sonrasındaki ilk Fed toplantısı ise Kasım ayında yapılacak.