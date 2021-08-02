Altın fiyatları ve dolar kuru için ters rüzgar! Güvercin ton yaramadı

Yurt içinde altın fiyatları 484 lira seviyesini görerek, yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Altın gram fiyatı en son 11 Mayıs 2021 tarihinde bu seviyelerde işlem görmüştü. Gram altın fiyatları için düşüşün nedeni dolar kuru olarak öne çıktı.
FED TEMMUZ'DA GÜVERCİN TON KULLANDI
ABD Merkez Bankası (Fed) 28 Temmuz tarihinde faiz kararını açıklarken, söylemlerinde güvercin ton dikkat çekti. Fed Haziran ayında, genişlemeci politikalardan ne zaman vazgeçileceğine dair ilk sinyalleri vererek şahin bir ton kullanırken, artan ekonomik riskler sonrası Temmuz ayında beklenenden fazla güvercin söylemlerde bulundu.
Yapılan açıklamada, aşılamada kaydedilen ilerleme ve güçlü teşvikler ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin iyileşmesine rağmen, ekonomik görünüme yönelik risklerin devam ettiği vurgulanandı.
Fed'in enflasyonda yükselmenin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığını vurgulaması, para politikasında erken bir sıkılaşma hamlesinin olasılığını düşürdü. Genişleyici politikaların sürecek olması küresel düzeyde dolar tarafında zayıflamaya neden olurken, bununla beraber yurt içinde gram altın fiyatları dolar tarafından esen ters rüzgârın etkisiyle 484 liraya çekildi.
GRAM ALTIN YATIRIMCISINA 2 AYDA YÜZDE 10 KAYBETTİRDİ
Gram altın fiyatları 538 lira ile 2 Haziran tarihinde 2021 zirvesini görmüştü. Bu noktanın ardından gevşeme hareketleri sergileyen gram altın, yaklaşık yüzde 10 değer kaybına uğradı.
DOLAR/TL FED VE ENFLASYON RAPORU SONRASI GEVŞEDİ
Dolar/TL, Fed'in güvercin tutumu ve yurt içinde Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrası 8.33 seviyesini görerek, son 1.5 ayın en düşüğüne geriledi.
Bilindiği üzere gram altın fiyatları için dolar/TL ve ons etkili oluyor. Ons altında sakin seyrin sürmesi dolar/TL'deki düşüş ile birleşince, yurt içinde gram altın fiyatları zayıfladı.
ABD'DE TOPARLANMANIN YAVAŞLAYABİLECEĞİ ENDİŞESİ VAR
Ekonomistler, Covid-19 salgınında küresel bazda artış kaydeden vaka sayılarının toparlanmayı yavaşlatabileceğini ifade etti. Bununla beraber ABD'de Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Covid-19 pandemisi sürecinde delta varyantının yayılmasına ilişkin endişelerin ABD iş gücü piyasasında toparlanmayı yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.
Fed'in toparlanmanın yavaşlayabileceğini endişesini dikkate alarak, genişleyici para politikasını sürdürebileceği algısı mevcut fiyatlamalarda etkili oldu.
FED ÜYESİ SİNYALİ VERDİ: İŞTE VARLIK ALIMLARININ AZALTMASI İÇİN KRİTİK TARİH
Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed`in varlık alımları yolu ile ekonomiye desteğini geri çekmeye başlamadan önce işgücü piyasasındaki verileri dikkat alacağını belirtti. Brainard ayrıca Eylül ayı için veriler geldiğinde ekonomide hedeflere doğru önemli ilerleme sağlanıp sağlamadığını daha güvenli değerlendirebilecek durumda olmayı beklediklerini ifade ederek, varlık alımlarının azaltılması yönünde ilk hamlenin ne zaman yapılabileceğine dair işaret verdi. Buna göre ABD Çalışma Bakanlığı, Eylül ayı istihdam raporunu 8 Ekim'de açıklayacakken, bu rapor sonrasındaki ilk Fed toplantısı ise Kasım ayında yapılacak.