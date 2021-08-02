Fed üyesi Lael Brainard: Varlık alımlarının azaltılması istihdam verisine bağlı

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed'in varlık alımları yolu ile ekonomiye desteğini geri çekmeye başlamadan önce ABD işgücü piyasasında daha fazla ilerleme görmeye ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Aspen Ekonomi Strateji Grubu toplantısında konuşan Brainard, "Varlık alımlarnının yavaşlatılmaya ne zaman başlanacağını belirlemek istindam konusunda önemli ilerlemenin başarıldığında dair kanıtların biriktirilmesine bağlı. Bugün itibariyle, istihdamın hala alması gereken yol var" dedi.

Brainard ayrıca, Eylül ayı için veriler geldiğinde ekomide hedeflere doğru önemli ilerleme sağlanıp sağlamadığını daha güvenle değlendirebilecek durumda olmayı beklediklerini ifade ederek, varlık alım programında bir azaltımın ne zaman başlayabileceğine dair işaret verdi. ABD Çalışma Bakanlığı, Eylül ayı istihdam raporunu 8 Ekim'de açıklayacak. bu rapor sonrasındaki ilk FOMC toplantısı ise Kasım ayında yapılacak.