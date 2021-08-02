Japonya'da tüketici güveni 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Japonya'da tüketici güveni Haziran ayının ardından Temmuz ayında da yükseldi ve son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Tüketici güveni, Tokyo ve çevresinde yeni koronavirüs vakalarında görünen artışa rağmen pandemni öncesi seviyelere dönüşüne devam etti.

Temmuz ayında tüketici güven endeksi Haziran ayındaki 37,4 puandan 37,5 puana çıktı. Japon hükümeti yaptığı değerlendirmede, "Hala zorlu bir durumdayız, ancak tüketici güveni toparlanmaya devam ediyor" ifadelerini kullanırken, analisztler koronavirüse karşı uygulanan olağanüstü hal tedbirlerinin ekonomiye verdiği etkisi Temmuz'da sınırlı olduğuna dikkat çektiler.