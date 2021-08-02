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Giriş Tarihi: 2.8.2021 11:17

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari: Delta varyantı toparlanmayı yavaşlatabilir

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari: Delta varyantı toparlanmayı yavaşlatabilir

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Covid-19 pandemisi sürecinde delta varyantının yayılmasına ilişkin endişelerin ABD iş gücü piyasasında toparlanmayı yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Delta varyantının yayılmasına ilişkin endişelerin ABD iş gücü piyasasında toparlanmayı yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

CBS'e konuşan Kashkari, "Delta varyantı gerçekten bir dizi belirsizlik yaratıyor. 7-9 milyoın Amerikalı, koronavirüs konusundaki endişeler, kaygılar nedeniyle hala iş gücü piyasasının dışındalar" dedi. Kashkari, bu insanların çoğunun çalışma hayatına dönecekleri konusunda "iyimser" olmaya devam ettiğini belirtmekle birlikte, "Eğer insanlar Delta varyantı konusunda tedirgin olurlar ise, bu iş gücü piyasasında toparlanmanın bir kısmını yavaşlatabilir" dedi.

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Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari: Delta varyantı toparlanmayı yavaşlatabilir
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