Haberler APara Haberleri Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarihi rekoru duyurdu: 'İlk defa 200 milyar doları geçtik'
Giriş Tarihi: 2.8.2021 11:52 Son Güncelleme: 2.8.2021 12:10

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarihi rekoru duyurdu: 'İlk defa 200 milyar doları geçtik'

AA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarihi rekoru duyurdu: 'İlk defa 200 milyar doları geçtik'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu. Bakan Muş, "Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı." açıklamasında bulundu. Bakan Muş ayrıca, son 12 aylık ihracat rakamıyla ilgili, "İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Mehmet Muş "Son 12 aylık ihracatımız 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş şu açıklamalarda bulundu:

Ocak-temmuz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara çıktı. Salgın öncesindeki 2019 ocak–temmuz dönemine göre yüzde 16,4 arttı

Dış ticaret açığımız Ocak-Temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 dolara gerilemiştir

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 82,7'ye yükselmiştir

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarihi rekoru duyurdu: 'İlk defa 200 milyar doları geçtik'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA