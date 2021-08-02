Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarihi rekoru duyurdu: 'İlk defa 200 milyar doları geçtik'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Mehmet Muş "Son 12 aylık ihracatımız 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz." dedi.