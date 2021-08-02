Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarihi rekoru duyurdu: 'İlk defa 200 milyar doları geçtik'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Mehmet Muş "Son 12 aylık ihracatımız 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz." dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş şu açıklamalarda bulundu:
Ocak-temmuz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara çıktı. Salgın öncesindeki 2019 ocak–temmuz dönemine göre yüzde 16,4 arttı
Dış ticaret açığımız Ocak-Temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 dolara gerilemiştir
İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 82,7'ye yükselmiştir