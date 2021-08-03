Enflasyon rakamlarının ardından Ağustos kira artış oranı belli oldu: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 151,5 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.151,5 TL lira olarak gerçekleşecek.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı | Video