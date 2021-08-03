Haberler APara Haberleri Enflasyon rakamlarının ardından Ağustos kira artış oranı belli oldu: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
Giriş Tarihi: 3.8.2021 10:41 Son Güncelleme: 3.8.2021 10:41

Enflasyon rakamlarının ardından Ağustos kira artış oranı belli oldu: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

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Enflasyon rakamlarının ardından Ağustos kira artış oranı belli oldu: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ağustos ayı için yüzde 15,15 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? Haberin detayında...

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Ağustos ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 15,15 OLDU

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ağustos ayı için yüzde 15,15 oldu.

TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı

Temmuz ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: % 15,15

Temmuz Ayı Kira Zammı Tutarı: 151,5 TL

Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.151,5 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 151,5 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.151,5 TL lira olarak gerçekleşecek.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı | Video

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Enflasyon rakamlarının ardından Ağustos kira artış oranı belli oldu: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
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