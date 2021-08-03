Fed varlık alımlarının azaltılmasına Ekim'e kadar başlayabilir

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, gelecek iki ayda açıklanacak verilerin istihdamda yeterli, tatmin edici artışa işaret etmeleri halinde varlık alımlarının azaltılmaya başlanmasına destek vereceğini vurguladı.

Gelecek iki ayda istihdam aylık 800 bin-1 milyon artış görmeyi beklediğini de ifade eden Waller, "Eğer istihdam verileri tatmin edici olur ise, varlık alımlarının azaltımı konusunda Eylül'de bir açıklama yapmaya hazır olunabileceğini düşünüyorum. Bu, gelecek 2 ayda istihdam verilerinin nasıl geleceğine bağlı. Eğer son raporda olduğu gibi güçlü gelirler ise, ihtiiyaç duyulan ilerlemeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Fed'in tahvil alım programının azaltımında yavaş hareket etmek için neden yok. Varlık alımlarının kısa sürede bitirilmesi, ihtiyaç olduğu takdirde Fed'e faiz oranlarını artırmaya gelecek yıl başlama kabiliyeti verir" diye konuştu.

Waller, istihdam artışlarının tatmin edici düzelde gelmemesi halinde varlık alımlarının azaltımının iki ay ötelenebileceğini de vurguladı.