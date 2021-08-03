İngiltere'de enflasyon beklentileri yükseldi

İngiltere'de Citi ve YouGov tarafından düzenlenen anket, gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin Temmuz'da yükseldiğini gösterdi. Ankete göre, Haziran ayında yüzde 2,8 olan gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi Temmuz'da yüzde 3,1'e çıktı.

Gelecek 12 ayın enflasyon beklentisi Aralık ayında yüzde 3,8'e kadar çıkmıştı. Citi/YouGov anketine göre uzun vadeli enflasyon bekleşileri, 5-10 yıl, Temmuz ayında da Haziran ayında olduğu gibi yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşti.

Anketi değerlendiren Citi ekonomistleri, "Enflasyon bekleyişlerinde yükseliş, son aylarda mal fiyatlarında yaşanan kayda değer artışı ve enerji fiyatlarının yılın geri kalanında yükseleceği öngörülerini yansıtıyor. Şu an için, kısa vadeli fiyat artıyşlarının uzun vadeli beklentileri beslemediği görülüyor" ifadelerini kullandılar.