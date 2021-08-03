Kripto para yatırım ürünleri ve fonlarından sermaye çıkışı devam ediyor

CoinShares tarafından derlenen verilere göre, kripto para yatırım ürünleri ve fonlarından sermaye çıkışı 4 haftadır devam ediyor. Sermaye çıkışının neredeyse tamamı Bitcoin ürünlerinden gerçekleşti.

CoinShares verilerine göre, kripto para ürün ve fonlarından sermaye çıkışı 30 Temmuz'da sona eren haftada 19,5 milyar dolar olurken, Bitcoin ürünlerinde 19,7 milyon dolar çıktı. Ripple ve PolkaDot ürünlerine ise bir miktar sermaye girişi görüldü.

Mayıs ayı ortasından bu yana kripto para ürün ve fonlarından 295 milyon dolar çıkış yaşandı. Bu çıkışa rağmen, sadece Bitcoin ürün ve fonlarına bu yıl 4,1 milyar dolar giriş yaşandı. Coinshares stratejistleri, Bitcoin fiyatında yükselişe rağmen yaşanan sermaye çıkışının yatırımcıların bu yukarı hareketi kar realizasyonu için kullandıklarını gösterdiğini ifade ettiler. Bitcoin fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 12,5 artarak 43 bin dolar seviyesine kadar yüksemişti.