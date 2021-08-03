St. Louis Fed Başkanı James Bullard: ABD'de oynaklığın artacağı döneme girdik

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, koronavirüs valgınının ABD'yi daha yüksek büyüme, daha yüksek verimlilik ve daha yüksek oynaklığın olduğu bir döneme soktuğunu bildirdi.

Yıllarca sürecek daha yüksek büyümenin ABD ekonomisi ve Amerikalı işçiler için iyi olacağını belirten Bullard, Fed'in risk yönetimi konusunda dikkatli olması gerektiği uyarısında da bulundu.

5 yıl önce ABD ekonomisinin düşük büyüme, düşük verimlilik ve düşük enflasyon dönemine olduğu değerlendirdiklerini belirten Bullard, şimdi isbe bundan çok farklı bir ortamda olunduğunu, Fed'in daha hızlı değişim ve daha sık şoklarla başa çıkması gerektiğini vurguladı.

"ALIŞIK OLDUĞUNUZDAN ÇOK DAHA OYNAK, İNİŞLİ ÇIKIŞLI OLACAK"

Bullard, "Bu ortam global dengenin keyfini çıkaracağınız bir dönemden çok farklı. Yankıları devam edecek ve alışık olduğunuzdan çok daha oynak, inişli çıkışlı olacak" diye konuştu. Fed'in kriz dönemi politikalarını sona erdirmeye yakın zamanda başlamasını istediklerini vurgulayan Bullard, bu politikaların sona erdirilmesi ile Fed'in yüksek enflasyonun ısrarcı olmaya devam etmesi halinde piyasada, ekonomide bir kargaşa, karışıklık riskine yol açmadan küçük artırdımlar ile hareket edebilecek hale geleceğini savundu.