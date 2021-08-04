ABD'de özel sektörde istihdam tahminlerin çok altında kaldı

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri içinöncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin çok altında kaldı.

ADP ve Macroeconomic Advisers tarafından hazırlanan indikatörlere göre, Temmuz'da özel sektörde istihdam 330 bin arttı. Piyasalardabeklenti 653 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 692 binden 680 bine revize edildi. ADP baş ekonomisti Nela Richardson konu ile ilgili değerlendirmesinde, iş gücü piyasasında toparlanmanın inişli çıkışlı ilerleme sergilemeye devam ettiğini, Temmuz ayı verisinin ikinci çeyrekte istihdamda kayda değer yavaşlama olduğunu gösterdiği ifade etti. Richardson değerlendirmesinde, "Beş aydır ağırlama ve konaklama sektörü en hızlı büyüyen sektör. Ancak istihdam artışında yavaşlama var.

Toparlanmada yavaşlama her büyüklükteki şirketi etkiliyor. İşgücü arzındaki darboğaz güçlü istihdam artışını sınırlamaya, dizginlemeye devam ediyor. Darboğaz özellikle virüs varyantları ile ilişkili yeni Covid-19 endişelerinden kaynaklı " dedi.

İstihdam küçük işletmelerde 91 bin, orta boy işletmelerde 132 bin, büyük boy işletme 106 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 12 bin artarken, hizmet sektörünün istihdamı 318 bin arttı.

BİLGİ NOTLARI:

- ADP ve Macroeconomic Advisers, istihdam verileri açıklanmasıöncesinde özel sektörde istihdam büyümesini açıklıyor.

- Fed'in son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,5, 2022 için yüzde 3,8, 2023 için yüzde 3,5, uzun dönem için yüzde 4,0 olarak açıklanmıştı.

- ABD'de işsizlik oranı yüzde 5,9 seviyesinde bulunuyor. Cuma günü açıklanacak yeni oranın yüzde 5,7 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

- Tarım dışı istihdam için piyasa beklentisi 845 bin artış olacağı yönünde. Bir önceki ay 850 bin artış yaşanmıştı.

- ADP'nin bir sonraki raporu 1 Eylül'de açıklanacak.