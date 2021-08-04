Çin'in Fortune 500 listesindeki şirket sayısı 143'e çıktı

Çin şirketlerinin sayısı, ülkenin sürekli temel ekonomik ve sağlık sektörü büyüme ortamı içinde 2021 Fortune Global 500 (küresel düzlemde en büyük 500 şirket) listesinde biraz daha artmış görünüyor.

Bu yıl söz konusu listeye toplam 143 Çin şirketi girerek ilk sırayı, ikinci yıl üst üste Amerika Birleşik Devletleri'nden aldı. Çin, Fortune Global 500 listesinde yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nin şirket sayısını 133 şirket ile ilk kez 2020 yılında geçmişti.

Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla Foreks ile paylaştığı habere göre, bu yıl Çin kuruluşu State Grid Corporation of China (SGCC), ABD perakende satış devi Walmart'ın arkasından listenin ikinci sırasına yerleşmiş bulunuyor. Öte yandan Çin'in en büyük petrol ve gaz üreticisi olan China National Petroleum Corporation (CNPC) ve yine ülkenin en büyük rafinerisi China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.) sırasıyla listenin dördüncü ve beşinci sırasına yerleşti.

Zhongnan Ekonomi ve Hukuk Üniversitesi ekonomi uzmanlarından Pan Helin bu güçlü performansın, iş çevresi ve iş kuruluşları sağlıklı biçimde büyürken Çin'in sağlam bir ekonomik büyüme ortamını koruduğu anlamına geldiğini belirtti.

Listeye bu yıl yeni girenler arasında daha çok sayıda özel şirket ile internet, sağlık ve imalat sektöründe çalışanlar bulunuyor. Bu olgu da, ekonomik yapılanma optimizasyonunun olumlu bir döngü içine girdiğinin ve ülkenin yüksek kalitede kalkınmasının ilerlediğinin göstergesi.