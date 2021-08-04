Haberler APara Haberleri Citi, ABD tahvil getirilerinin yükseleceğini öngördü
Giriş Tarihi: 4.8.2021 14:55

Citi, ABD tahvil getirilerinin yükseleceğini öngördü

Citi, ABD tahvil getirilerinin yükseleceğini öngördü

Citi, ABD tahvil getirilerinin yükseleceğini öngörerek hisse senetleri için tavsiyesini düşürdü

Citi, ABD Hazine kağıdı getirilerninin 2022'ye kadar yüzde 2'ye doğru yükseleceğini öngörerek, teknoloji ağırdlıklı ABD hisse senetleri için tavsiyesini düşürdü.

ABD'de Hazine kağıtlarının enflasyondan arındırılmış, "reel" getirilerinin cari rekor düşük seviyelerden (-%1,2) yıl sonuna kadar 70 baz puan civarına yükselerek yüzde -0,5'e toparlanacağını öngören Citi, ABD hisse senetleri için tavsiyesini 'nötr'e indirdi.

Citi, değerlemelerin ve konjonktürel faktörlerin destekleyici olacağını öngördüğü Japon hisse senetleri için tavsiyesini ise "ağırlığını artır"a yükseltti.

Citi, ABD tahvilleri için yüzde -0,5 olan reel getiri tahminini MSCI dünya endeksi ile tutarlı olduğunu da savundu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Citi, ABD tahvil getirilerinin yükseleceğini öngördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA