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Giriş Tarihi: 4.8.2021 10:56

ECB üyesi Kazaks: PEPP konusunda Eylül ayında karar erken olur

ECB üyesi Kazaks: PEPP konusunda Eylül ayında karar erken olur

ECB YÖnetim Kurulu Üyesi Martins Kazaks, Eylül 2021'de bankanın PEPP konusunda bir karara varmasının erken olacağını söyledi.

Letonya Merkez Bankası Başkanı ve ECB YÖnetim Kurulu Üyesi Martins Kazaks, bankanın Eylül ayında varlık alım programı PEPP konusunda bir karara varmasının erken olacağını söyledi.

Bankanın varlık alımlarının sonlandırılmasından önce makul uyarılarda bulunacağını ifade eden Kazaks, ECB'nin yeni yönlendirmesinin fiyatları artırmasını ve teşvik ihtiyacını azaltmasını beklediğini de belirtti.

Kazaks öte yandan "ECB'nin yönlendirmesi elini kolunu bağlamıyor, dilde değişiklik mümkün" ifadelerini kullandı.

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ECB üyesi Kazaks: PEPP konusunda Eylül ayında karar erken olur
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