Fed üyesi Michell Bowman: İstihdamda toparlanma için daha yapılacak çok iş var

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michell Bowman, ABD ekonomisinin pandemiden toparlanmasına ve işgücü piyasası şartlarının iyileşmesine yardım için daha yapılacak çok şey olduğunu söyledi.

İşgücü piyasasının Covid-19 salgınının etkilerinden iyileşmesinin zaman alacağını belirten Bowman, ABD ekonomisinin tam olarak eski seyrini kazanması, yoluna girmesi için yapılması gereken çok şey olduğunu vurguladı.

"İSTİHDAM HALA PANDEMİ ÖNCESİ OLDUĞU SEVİYENİN ÇOK ALTINDA"

Bowman, "İstihdam artışının son dönemdeki cesaret verici hızına rağmen, istihdam hala pandemi öncesi olduğu seviyenin çok altında. Son dönemdeki pozitif ivmeyi devam ettireceğimizden umutluyum" diye konuştu.

Bununla birlikte Bowman, koronavirüs kaynaklı nedenlerden dolayı işgücü piyasası dışında kalan insanların yeniden piyasaya girmelerinin biraz zaman alacağını da vurguladı.