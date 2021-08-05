Altın alımı ciddi şekilde arttı: Düğünlerin yeni gözdesi ise şaşırttı!

ALTIN FİYATI DÜŞTÜ: TALEP ARTTI

Kavarkurt sözlerine şöyle devam etti: "Son zamanlarda düğün sezonunun da açılmasıyla beraber altına rağbet biraz daha arttı. Bununla beraber ciddi bir düşüş var. Gramında 15-20 TL civarında bir düşüş oldu. Düşüşten dolayı altın alım satım işleri biraz daha arttı. Böyle olması da bizi memnun ediyor tabi. Son 2-3 haftadır, bayramdan sonra özellikle altındaki alım oranı ciddi bir şekilde arttı."