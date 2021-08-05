Çin, siber güvenlik için 9.7 milyar dolar harcayacak

Küresel pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan sektör raporuna göre, Çin'in siber güvenliğe yönelik yatırımının önümüzdeki beş yıl içinde hızla artması bekleniyor.

IDC raporunda, Çin'in siber güvenlik pazarına yapılan yatırımın 2021 yılında 9,78 milyar dolara, 2025 yılında ise 18,79 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini vurgulanıyor.

Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla Foreks ile paylaştığı habere göre, Rapora göre, ülkenin siber güvenliğe yönelik harcamalarının yaklaşık yüzde 47,8'i donanım sektörüne giderken, 2021-2025 döneminde yazılım sektöründe güçlü bir büyüme yaşanacak. Rapor, siber güvenliğe yapılan harcamalardaki yüksek artışı ülkenin giderek artan siber güvenlik tehditleri ile karşı karşıya kalmasına bağlanıyor.

Raporda ayrıca, artan taleple birlikte ülkenin siber güvenlik sektöründe büyük bir kalkınma yaşanacağı da belirtiliyor.