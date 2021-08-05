Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan: Varlık alımlarında yakın zamanda ayarlamaya gitmeliyiz

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in tahvil alım programını azaltmaya "yakın zamanda" ve kademeli şekilde başlamasını istediğini söyledi. Kaplan, tahvil alımlarının azaltılmasının Fed'e faiz oranlarını artırmak konusunda "sabırlı" olmak için daha fazla esneklik sağlayacağını savundu.

"VARLIK ALIMLARINDA YAKIN ZAMANDA AYARLAMAYA GİTMELİYİZ"

"Temmuz ve Ağustos ayı istihdam rakamlarınde ilerleme sağlamaya devam ettiğimiz sürece, bu varlık alımlarında yakın zamanda bir ayarlamaya başlamamızın daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuşan Kaplan, varlık azaltımını kademeli şekilde, 8 ay gibi bir süreçte, yapmanın Fed fon faizleri konusunda sabırlı ve esnek olunmasına yardım edeceğini vurguladı.

Kaplan, "Fed faiz oranlarına yönelik tartışmaları, varlık alımlarına yönelik tartışmalardan artık ayırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim varlık alımlarına ilişkin açıklamalarım Fed fon faizleri konusunda daha agresif şekilde harekete geçilmesi yönünde bir isteğim olduğuna işaret etme niyeti taşımıyor" diye konuştu.

Dallas Fed Başkanı, varlık alımlarının azaltımının aylık 80 milyar dolar olan Hazine kağdı alımının her az 10 milyar dolar, aylık 40 milyar dolar olan mortgage destekli menkul kıymet alımının da her ay 5 milyar dolar azaltılmasıyla gerçekleştirilebileceğini de belirtti.