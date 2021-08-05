Dünya Altın Konseyi: Ağustos’ta altında pozisyon almak fırsat olabilir

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından hazırlanan aylık raporda Ağustos ayında altında pozisyon almak için fırsat olabileceği yorumu yapıldı.

Eylül ayının ons altında tarihi olarak güçlü geçtiğini kaydeden WGC, "Düşük faiz oranları ve Fed'den gelen açıklamalar ons altında Temmuzda %4 yükseliş yaratırken yıllık bazda ise değerli metalin getirisinin yataya gelmesini sağladı" ifadelerini kullandı.

Raporda, "Ağustos ayı altının Eylül'de tarihi olarak güçlü seyreden performansı bakımından pozisyon almak için fırsat olabilir" denildi. Kuruluş, ECB ve Fed'in enflasyona daha az, istihdama daha fazla öncelik tanımalarının altını destekleyebileceğini vurguladı.