Fed üyelerinin açıklamaları altın fiyatlarını baskıladı

Fed Başkan Yardımcısı Clarida, Dallas Fed Başkanı Kaplan ve San Francisco Fed Başkanı Daly'den gelen varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımına yönelik değerlendirmeler altın fiyatlarını geriletti.

Fed'in varlık alım hızını azaltmaya yıl sonuna kadar başlayabileceğine ve 2022 sonu veya 2023'te faiz artıracağına işaret eden söylemlerin etkisi ile spot altın fiyatı dün 1832 dolar/direncinden geri geldi.

Spot altın bu sabah 1811,31 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor. Analistler, piyasalarda gözlerin ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olmaya devam edeceğini, ADP verisi gibi bu verinin de beklentilmerin çok altında kalması halinde altın fiyatının 1832-1835 dolar/ons seviyesini yeniden hedefleyeceğini öngörüyorlar.