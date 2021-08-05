İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), gösterge faiz oranı ve varlık alım programında bir değişikliğe gitmedi. BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,10 olarak bırakıldı.

Piyasalarda da faiz oranında bir değişikliğe gidilmeyeceği beklentisi bulunuyordu. BoE, faizleri değiştirmeme kararını oybirliği ile aldı. Toplam 8 üyenin katıldığı oylamada üyelerin tamamı faizin değişmemesi yönünde oy kullandılar. BoE, Varlık Alım Programını da piyasaların beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 895 milyar GBP olarak bıraktı.

Programın 875 milyar GBP'lik kısmı tahvil, 20 milyar GBP'lik kısmı şirket tahvil alımından oluşmaya devam edecek. Varlık alım programında karar 1 oya karşılık 7 oyla alındı. Yeni atanan bir üyenin görev süresi Eylül ayında başlayacağı için oy kullanma hakkı bulunmuyor. Bu nedenle toplantıda 9 üye yerine 8 üye oy kullandı.

BİLGİ NOTLARI

- BoE en son 2020 yılı Mart ayında faiz oranını 15 baz puan indirdi.

- BoE son 12 toplantısında faiz değişikliğine gitmedi.

- En son yıllık tüketici fiyatları yüzde 2,5, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,3 olarak açıklanmıştı.

- BoE'nin enflasyon hedefi yüzde 2,0 seviyesinde bulunuyor.

BoE'nin 2021 ve 2022 yılları toplantı takvimi:

23.09.2021

04.11.2021

16.12.2021

03.02.2022

17.03.2022

05.05.2022

16.06.2022

04.08.2022

15.09.2022

03.11.2022

15.12.2022