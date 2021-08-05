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Giriş Tarihi: 5.8.2021 08:30

Milyarder yatırımcı Ray Dalio: Altın ile Bitcoin arasında onsu tercih ederim

Milyarder yatırımcı Ray Dalio: Altın ile Bitcoin arasında onsu tercih ederim

Bitcoin'i altının dijital versiyonu olarak niteleyen ünlü yatırımcı Ray Dalio, altın ile Bitcoin arasında tercih yapmak zorunda kalsa tercihinin ons altın olacağını belirtti.

Milyarder yatırımcı Ray Dalio, ons altını Bitcoin'e tercih ettiğini söyledi. Bitcoin'i altının dijital versiyonu olarak niteleyen Ray Dalio, altın ile Bitcoin arasında tercih yapmak zorunda kalsa tercihinin ons altın olacağını belirtti.

Dalio, Mayıs ayında elinde bir miktar Bitcoin bulundurduğunu söylemişti. Milyarder, "Elimdeki miktar büyük değil. Küçük bir miktar Bitcoin tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Yönetici, portföy çeşitlendirmesi için elde bulundurulması gereken varlıklar olduğunu ifade ederek, "Bitcoin de bunlardan biri. Bir çeşit dijital altın" yorumu yaptı.

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Milyarder yatırımcı Ray Dalio: Altın ile Bitcoin arasında onsu tercih ederim
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