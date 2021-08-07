Altın fiyatları sert düştü! Altın için kafa karıştıran mesajlar

"DELTA VARYANTI ENDİŞESİ PARASAL DESTEKLERİN DEVAMINA YOL AÇABİLİR"

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, istihdam piyasasında güçlü toparlanma beklediğini ama 'Delta' olarak adlandırılan Covid-19 virüsünün ekonomide normalleşmeyi geciktirebileceği yönünde endişeleri olduğunu dile getirdi. Kashkari, "Yeni çatlak Delta varyantı. Eğer Delta varyantı işgücü piyasasını daha yavaş şekilde iyileşmesine yol açar ise, benim geri adım atmama neden olur" diye konuştu.