Altın fiyatları tepetaklak! Altın için kafa karıştıran mesajlar

Altın fiyatları yön arıyor. Temmuz ayı Fed toplantısı sonrası toparlanma emareleri gösteren altın fiyatları, ABD'de haftanın son işlem günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası sert geri çekildi.
TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ SİNYAL OLDU: EKONOMİ NORMALLEŞİYOR
Piyasaların gözü haftanın son işlem günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi üzerindeydi. Fed'in para politikasını belirlemesi açısından kritik öneme sahip olan veri, Temmuz'da 943 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik verisi yüzde 5,4'e geriledi.
Ekonomistlerin beklentisi söz konusu verinin 870 bin düzeyinde artması yönündeydi. Aşılanmanın artması sonrası ekonomide normalleşmenin sinyali olarak nitelendirilebilecek tarım dışı istihdam verisi, dünya merkez bankalarını öncüsü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının geleceği açısından büyük önem arz ediyordu.
ALTIN FİYATLARI TEPETAKLAK!
Beklentileri aşan veri 1800 dolar psikolojik düzeyinde tutunma mücadelesi veren altın fiyatları için baskılayıcı oldu. Ons altın 1800 dolar seviyesinin altında hızlı bir geri çekilme yaşayarak 1758 dolar düzeyine kadar çekildi. Bununla beraber 500 lira denemesi yapmaya hazırlanan gram altın fiyatları 488 lira ile haftayı tamamladı.
GEÇEN YIL ALTINI TAHTINDAN EDEN GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ
Geçen yatırımcısına kazandırdığı yüzde 50'ye yakın primle altının tahtını sallayan gümüş fiyatları ise yüzde 3,26 oranında değer kaybederek 24,33 dolara geriledi. Gümüş fiyatları 2021 yılına 26,43 dolar düzeyinde giriş yapmıştı.
Altın fiyatları, Haziran ayındaki zayıf seyrin ardından Fed'in Temmuz ayı toplantısında beklentilerin üzerinde 'Güvercin' olması, piyasalarda bol likiditenin bir süre daha devam edeceği algısı yaratması sonrası toparlanmıştı.
ALTIN KAFA KARIŞTIRICI MESAJLAR SONRASI YÜKSELİŞİNİ SINIRLADI
Ancak daha sonra Fed üyelerinden ve ABD'nin etkili isimlerinden gelen kafa karıştırıcı mesajlar, altın fiyatlarında yükselişi sınırladı.
VARLIK ALIM PROGRAMI NEDEN ÖNEMLİ?
Fed, Covid-19 sürecinde uyguladığı düşük faiz politikasının yanında, her ay en az 120 milyar dolarlık varlık alımı yaparak piyasaları fonluyor. Bu durum piyasalarda likiditeyi artırarak varlık fiyatlarında altın öncülüğünde yukarı yönlü hareketleri destekliyor.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha önceki açıklamaları dikkate alındığında, varlık alımlarında yeni bir ayarlama yapmadan önce istihdam verisinde güçlü toparlanmanın görülmesi gerektiği belirtilmişti.
FED ÜYESİ WALLER: BAZI DESTEKLER GERİ ÇEKİLEBİLİR
Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada, destekleyici para politikasının bazılarının geri çekilmeye beklediğinden daha erken başlayabileceğini ifade etti.
Fed'in etkili ismi Waller'ın bu açıklamaları parasal sıkılaşmanın, varlık alımlarının azaltılarak başlayacağı yönünde beklentiyi artırdı.
"DELTA VARYANTI ENDİŞESİ PARASAL DESTEKLERİN DEVAMINA YOL AÇABİLİR"
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, istihdam piyasasında güçlü toparlanma beklediğini ama 'Delta' olarak adlandırılan Covid-19 virüsünün ekonomide normalleşmeyi geciktirebileceği yönünde endişeleri olduğunu dile getirdi. Kashkari, "Yeni çatlak Delta varyantı. Eğer Delta varyantı işgücü piyasasını daha yavaş şekilde iyileşmesine yol açar ise, benim geri adım atmama neden olur" diye konuştu.
Fed'in bir diğer etkili ismi Kashkari'nin endişesi yönünde karar alınırsa bu durum piyasalarda varlık alımlarının yüksek oranda bir müddet daha devam edeceği, dolayısıyla altın fiyatları öncülüğünde yatırım araçlarının pozitif seyrini koruyacağı anlamı taşıyor.
SİYASİ İSİMLER DE VARLIK ALIM TARTIŞMALARINA DAHİL OLDU
ABD`de Senatör Joe Manchin, Fed Başkanı Jerome Powell`a bir mektup gönderdi. Manchin, Fed`i ekonomiye sağladığı desteğin bir kısmını geri çekmeye çağırırken, uygulanan gevşek para politikasının daha yüksek enflasyona yol açabileceği yönünde endişelerini dile getirdi.
"FED REKOR MİKTARDA PARA ENJEKTE ETMEMELİ"
Senatör, "Fed'in ekonomizi canlandırmak için rekor miktarlarda para enjekte etmeye devam etmeyi sürdürmesinden giderek daha fazla endişeleniyorum" dedi."
GOLDMAN SACHS: KASIM'DA İHTİMAL GÜÇLENDİ
Dünyada ekonomistlerin raporlarına önem verdiği yatırım bankası Goldman Sachs, açıklanan beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi sonrası, varlık alım azaltımı kararının Kasım ayında açıklanması ihtimalini yüzde 20'den yüzde 25'e çekerken, Aralık ayı için ise yüzde 55 ihtimali beklentisini korudu.
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