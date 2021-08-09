Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan: Varlık alımlarının azaltılması yakın zamanda başlamalı

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan Fed'in varlık alımlarını azaltma konusunda geç kalmaktansa erken hareket etmesinin daha yararlı olacağını söyledi. Fed'in mevcut ortamda varlık alımlarına devam etmesinin aşırı risk almak olacağı yorumunda bulunan Kaplan, "Varlık alımlarının yakın zamanda azaltılmasını desteklerim, Azaltım başladıktan sonra ise adımların kademeli olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kaplan, varlık alımları konusunda bilinen görüşlerini son olarak Çarşamba günü de dile getirmişti. Ardından son açıklamayı ise Bloomberg'e Cuma günü yaptı. Kaplan, Fed'in tahvil alımlarını aylık 10 milyar dolar, mortgage tahvili alımlarını ise 5 milyar dolar azaltması gerektiğini söyledi. Aylık adımlarla varlık alımlarının 8 ayda sonlandırılması gerektiğini belirtti.