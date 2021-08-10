Avrupa’da gaz kontratları, arzın azalmasıyla yükseliyor

Norveç ve Rusya'dan kıtanın geriye kalanına iletilen doğal gaz hacminin azalmasıyla kış öncesi düşük depolama seviyelerine dair endişeleri yoğunlaştırdı. Bu nedenle, Avrupa'da işlem gören gün öncesi gaz kontratları son birkaç yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub'ı gün öncesi kontrat bugün gün içinde 44,40 EUR/MWh'ten işlem gerçekleştirdi. Kontrat en son işlemini ise 44,18 EUR/MWh düzeyinden gerçekleştirdi.

İngiltere NBP hub'ı spot gaz kontratı ise en son işlemini 2,10 p artışla 111,00 p/th düzeyinden gerçekleştirdi. Her iki kontrat da, 2018 yılı Mart ayında Avrupa genelinde oldukça etkili olan soğukların talebi artırdığı dönemden bu yana en yüksek seviyelerinde işlem görüyor.

TTF Eylül vadeli kontrat bugün en son 1,51 EUR artışla 44,30 EUR/MWh NBP eşdeğeri ise 3,72 p artışla 111,00 p/th seviyelerinden işlem gerçekleştirdi. Norveç'in Troll ve Visund gaz sahalarındaki plansız kesintiler nedeniyle Avrupaya iletilen gaz hacmi 22 milyon m³/gün düzeyinde geriledi.

Kuzey Denizi'ndeki en büyük gaz ve petrol sahalarından biri olan ve 125 milyon m³/gün teknik kapasitedeki Troll, şu anda 76 milyon m³/gün hacimde çalışıyor. Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe-GIE) verilerine göre, kıtadaki depolama tesisleri en son %60 dolulukta görüldü.