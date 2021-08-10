Haberler APara Haberleri Blackrock: Gelişen piyasalarda Covid bağlantılı kalıcı hasar riski arttı
Giriş Tarihi: 10.8.2021 09:24 Son Güncelleme: 10.8.2021 09:30

Blackrock: Gelişen piyasalarda Covid bağlantılı kalıcı hasar riski arttı

Blackrock: Gelişen piyasalarda Covid bağlantılı kalıcı hasar riski arttı

Dünyanın en büyük varlık yöneticileri arasında yer alan Blackrock, bazı gelişen piyasalarda Covid-19 bağlantılı hasar risklerinin arttığı yorumu yaptı.

Blackrock, bazı gelişen piyasalarda Covid-19 bağlantılı hasar risklerinin arttığı yorumu yaptı.

BlackRock'a bağlı Investment Institute ekonomistleri tarafından hazırlanan haftalık raporda Avrupa'da büyüme oranlarının ABD'yi yakalamakta olduğu ancak gelişen piyasalarda aynı performansın yaşanmadığı belirtildi.

Raporda, "Uzun vadede yavaş aşılamalar ve daha sınırlı politika alanı nedeniyle bazı gelişen piyasalarda daha fazla kalıcı hasar riski görüyoruz" denildi. Değerlendirmede Çin'de yavaşlayan büyümenin daha geniş ölçekli etkiler yapabileceğinin altı çizildi. Blackrock daha önce de gelişen piyasa tahvil ve hisseleri için tavsiyesini nötr'e çekmişti.

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Blackrock: Gelişen piyasalarda Covid bağlantılı kalıcı hasar riski arttı
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