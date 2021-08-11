ABD’li Demokrat Senatör Manchin: 3,5 trilyon dolarlık bütçe planı için ciddi endişelerim var

ABD'li Demokrat Partili Senatör Manchin, Senota'da bugün oylanan bütçe paketi konusunda endişelerini dile getirdiği bir açıklama yayınladı. 3,5 trilyon dolarlık bütçenin kabul edilmesi halinde yaşanabilecek ciddi sonuçlardan endişe ettiğini belirten Manchin, Kongre'nin son 1 yıl içinde Amerikan ekonomisine 5 trilyon doları aşan kaynak sağladığını belirtti.

"EVET OYU KULLANDIM AMA..."

Sabah ki prosedür oylamasında düzenleme için "evet" oyu kullandığını da vurgulayan Manchin, gelinen noktada Büyük Buhran dönemindeki kadar harcama yapılmasına gerek görmediğini ve ulusal borcun 29 trilyon dolara yükselmesinin endişe kaynağı olduğunu ifade etti. ABD'de Demokrat Parti'nin Senato'da 50 oyu bulunuyor. Düzenlemelere tek 1 senatörün dahi karşı çıkması halinde Demokratlar çoğunluğu kaybediyor.