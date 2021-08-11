Beyaz Saray, OPEC'e petrol üretiminin artırılması çağrısı yaptı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı Sullivan, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle OPEC+ tarafından son toplantıda alınan üretimin kademeli artırım kararının yeterli olmadığını açıkladı.

Sullivan, artan akaryakıt maliyetlerinin küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ettiğinin altını çizdi. OPEC+'ın canlanmayı desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

ABD'de benzinin galon fiyatının son 1 yılda 1 dolar artarak 3,186 dolara çıktmıştı. Biden yönetiminin ülkedeki regülatör kuruluşlardan da pompa fiyatları konusunda araştırma istediği belirtiliyor.

Habere göre Biden'in ekibinden yöneticiler bu hafta Suudi Arabistan ve BAE ile konu hakkında görüşme yaptılar. Yönetimin küresel toparlanma için kritik olan bir dönemde yüksek petrol fiyatlarının yarattığı rahatsızlığa dikkat çektikleri kaydedildi.