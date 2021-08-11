Bugün altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşıda gram altın 480 lirayı aştı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.185,00 lira oldu.Altın fiyatları güçlü odak oldu! 3 uzmandan kritik altın yorumu geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi?
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın (Gr.)
|475,30
|475,50
|480,20
|480,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.133,00
|3.154,00
|3.164,00
|3.185,00
|22 Ayar Bilezik (Gr.)
|434,00
|438,00
|438,00
|442,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.061,00
|3.081,00
|3.092,00
|3.112,00
|Yarım Ziynet
|1.531,00
|1.541,00
|1.546,00
|1.556,00
|Çeyrek Ziynet
|766,00
|771,00
|773,00
|778,00