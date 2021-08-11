Haberler APara Haberleri Bugün altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşıda gram altın 480 lirayı aştı
Giriş Tarihi: 11.8.2021 13:35 Son Güncelleme: 11.8.2021 15:59

Bugün altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşıda gram altın 480 lirayı aştı

AA
Bugün altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşıda gram altın 480 lirayı aştı

Altın fiyatları için hareketlilik sürerken, İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480 lirayı aştı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.185,00 lira oldu.

Altın fiyatları güçlü odak oldu! 3 uzmandan kritik altın yorumu geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi?

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 475,30 475,50 480,20 480,40
Cumhuriyet Ata Lira 3.133,00 3.154,00 3.164,00 3.185,00
22 Ayar Bilezik (Gr.) 434,00 438,00 438,00 442,00
Lira(Tam) Ziynet 3.061,00 3.081,00 3.092,00 3.112,00
Yarım Ziynet 1.531,00 1.541,00 1.546,00 1.556,00
Çeyrek Ziynet 766,00 771,00 773,00 778,00
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşıda gram altın 480 lirayı aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA