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Giriş Tarihi: 11.8.2021 08:59

Chicago Fed Başkanı Charles Evans: Varlık alım politikasında değişim için birkaç veriyi daha görmek gerek

Chicago Fed Başkanı Charles Evans: Varlık alım politikasında değişim için birkaç veriyi daha görmek gerek

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bankanın varlık alımlarını azaltma kararı için birkaç tarım dışı istihdam raporunun daha açıklanmasını beklemek gerektiğinin altını çizdi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bankanın varlık alımlarını azaltma kararı için birkaç tarım dışı istihdam raporunun daha açıklanmasını beklemek gerektiğini söyledi.

ABD'de artan enflasyonun para politikasında erken sıkılaştırma atılmasına neden olmaması gerektiğini ifade eden Evans, "İlerleme sağlıyoruz, doğru yoldayız. Bu sürecin sonunda varlık alımlarının azaltılması ve nihayetinde faizin artırılması gereken noktaya ulaşabiliriz" dedi.

Varlık alımlarının azaltılması gereken noktaya yıl sonunda ulaşılmasının mevcut güçlü istihdam artışlarının devam edeceği beklentisiyle muhtemel olduğunu söyleyen Evans, "Ancak yeterli ilerlemenin sağlandığını görmek için birkaç ay daha istihdam verilerini görmek isterim" dedi.

Evans, gelecek yıl enflasyonun Fed'in hedefi olan %2'ye yakın seviyelere ineceği görüşünde olduğunun da altını çizdi.

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Chicago Fed Başkanı Charles Evans: Varlık alım politikasında değişim için birkaç veriyi daha görmek gerek
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