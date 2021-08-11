Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: İstenilen istihdam seviyesine ulaşmaya biraz daha zaman var

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına yetecek istihdam büyümesine ulaşmasının birkaç daha sürebileceğini söyledi.

Reuters'a açıklama yapan Barkin, "Varlık alımlarının azaltılmasına yaklaşıyoruz. Kesin olarak ne zaman olacağını bilmek güç. Ancak ben varlık alımlarının azaltılması başladığında piyasanın rahat anlayacağı basit adımları tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Fed'in azaltım konusunda daha önce verdiği sözü tutması gerektiğini kaydeden Barkin, "Birkaç ay içinde Fed'in belirttiği noktaya ulaşacağımızı düşünmek mantıklı olur" dedi.