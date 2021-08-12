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Giriş Tarihi: 12.8.2021 11:23

Küresel düzeyde artan vaka sayıları petrol talebini olumsuz etkiliyor

Küresel düzeyde artan vaka sayıları petrol talebini olumsuz etkiliyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan raporda küresel ölçekte petrol talebi artışının yeniden hızlanan vakalarla Temmuz ayında tersine döndüğü kaydedildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA küresel ölçekte petrol talebi artışının yeniden hızlanan vakalarla Temmuz ayında tersine döndüğünü açıkladı.

Kuruluş, petrol tüketicisi ülkelerde artan vaka sayısı nedeniyle yılın kalan kısmında petrol talebinde artış hızının azalacağını öngördü. 2021'de talep artışını 5,3 milyon varil, 2022'de ise 3,2 milyon varil tahmin etti.

Değerlendirmede Temmuz ayında küresel petrol arzının 1,7 milyon varil artarak 69,7 milyon varile çıktığı vurgulandı. "OPEC+'ın üretim kısıntılarında azaltmaları ve diğer üreticilerin üretim artışı sürerse 2022 yılında petrol piyasasında fazla oluşabilir" denildi.

Kuruluş ayrıca Temmuz ayında OECD petrol stoklarının 50,3 milyon varil azaldığını belirtti.

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Küresel düzeyde artan vaka sayıları petrol talebini olumsuz etkiliyor
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