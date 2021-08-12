Merkez Bankası faiz kararı belli olacak! Piyasalar faiz kararı sonrası verilecek mesajları takip edecek

Merkez Bankası (TCMB) yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile faiz kararı açıklamasını yapacak. Merkez Bankası tarafından yayınlanan takvime göre faiz kararının bu hafta açıklanacağı bildirilmişti. Buna göre Merkez Bankası, faiz kararı ve kritik faiz karar metnini bugün (12 Ağustos) günü saat 14:00'de açıklayacak. Öte yandan faiz kararı için piyasa beklentisi belli oldu.
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI İÇİN PİYASA BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
12 Ağustos Perşembe günü (Bugün) gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor.
TEMMUZ AYINDA MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTMUŞTU
Temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu.
FAİZ KARAR METNİ İÇERİSİNDEKİ MESAJLAR GELECEK DÖNEME IŞIK TUTACAK
Merkez Bankası faiz kararını duyurmasının ardından, gözler faiz karar metninde olacak. Faiz karar metninde yer alacak ifadeler gelecek dönemin para politikası hakkında belirleyeci olacak. Ekonomistler faiz karar metindeki mesajlardan 'Ek sıkılaştırma olabilir mi' ya da 'Faiz indirimi ne zaman olacak' sorularına yanıt arayacak.
KAVCIOĞLU ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK MESAJI VERİYOR
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu her fırsatta yaptığı açıklamada, "Erken gevşeme söz konusu değildir. Yüzde 5 hedefine ulaşana kadar faiz enflasyon üzerinde oluşacak. Sadeleşmiş para politikası çerçevesini koruyacağız" ifadelerini kullanması Merkez Bankası'nın enflasyon önceliğinde kararlılığını gösterdi.
"YIL SONUNA DOĞRU ENFLASYON BELİRGİN ŞEKİLDE DÜŞMEYE BAŞLAYACAK"
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu son enflasyon raporu sunumunda, para politikasının enflasyon politikalarına ulaşma açısından temel araç olduğunu ifade ederek, "Enflasyon tahminlerimiz tamamen veri odaklı ve bir bilgi setine dayanarak oluşturulmuştur, yıl son çeyreğinde beklenen enflasyon daha düşecektir, sıkı para politikası duruşumuz da bunun gerçekleşmesi için devam edecektir. Türkiye olarak baktığımzda enflasyon ve cari işlemler problemimiz nedeniyle çok önceden başladığımız sıkı para politikası duruşumuzun etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık" dedi.