Merkez Bankası faiz kararı belli olacak! Piyasalar faiz kararı sonrası verilecek mesajları takip edecek

"YIL SONUNA DOĞRU ENFLASYON BELİRGİN ŞEKİLDE DÜŞMEYE BAŞLAYACAK"

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu son enflasyon raporu sunumunda, para politikasının enflasyon politikalarına ulaşma açısından temel araç olduğunu ifade ederek, "Enflasyon tahminlerimiz tamamen veri odaklı ve bir bilgi setine dayanarak oluşturulmuştur, yıl son çeyreğinde beklenen enflasyon daha düşecektir, sıkı para politikası duruşumuz da bunun gerçekleşmesi için devam edecektir. Türkiye olarak baktığımzda enflasyon ve cari işlemler problemimiz nedeniyle çok önceden başladığımız sıkı para politikası duruşumuzun etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık" dedi.