SON DAKİKA: Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi beklentiyi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini duyurdu. Buna göre sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 2,3, yıllık bazda ise yüzde 23,9 artarak beklentileri aştı. Ekonomistlerin beklentisi sanayi üretim verisinin yıllık bazda yüzde 21,1 olacağı yönündeydi.
SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %23,9 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3, imalat sanayi sektörü endeksi %24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,9 arttı.
Sanayi üretim verisi Haziran'da beklentiyi aştı! | Video
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,3 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %41,1 ARTTI
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.