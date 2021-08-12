Haberler APara Haberleri SON DAKİKA: Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi beklentiyi aştı
Giriş Tarihi: 12.8.2021 10:04 Son Güncelleme: 12.8.2021 10:32

SON DAKİKA: Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi beklentiyi aştı

SON DAKİKA: Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi beklentiyi aştı

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik büyümenin öncüsü sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 2,3, yıllık bazda ise yüzde 23,9 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini duyurdu. Buna göre sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 2,3, yıllık bazda ise yüzde 23,9 artarak beklentileri aştı. Ekonomistlerin beklentisi sanayi üretim verisinin yıllık bazda yüzde 21,1 olacağı yönündeydi.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %23,9 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3, imalat sanayi sektörü endeksi %24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,9 arttı.

Sanayi üretim verisi Haziran'da beklentiyi aştı! | Video

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %41,1 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

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SON DAKİKA: Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi beklentiyi aştı
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