ABD ekonomisi büyüme rakamlarında Çin’i geride bırakabilir

ABD ekonomisi bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 12,2 büyürken, Çin ekonomisinde büyüme yüszde 7,9'da kaldı. Moody's ABD'de GSYH büyümesinin 2021 ikince çeyrekten başlayarak en azından 5 çeyrek Çin ekonomisinde büyümenin üzerinde gerçekleşeceğini tahmin etti. Capital Economics ve Oxford Economics da en az 3 çeyrek daha ABD ekonomisinde büyümenin Çin'de büyümeyi geride bırakacağını öngördüyür.

Önümüzdeki 3-5 çeyrekte ABD ekonomisinde büyüme Çin'i geride bıraksa da Çin ekonomisinin gelecek 10 yıl içinde ABD ekonomisini geride bırakarak dünyanın en büyük ekonomisi olacağı beklentileri devam ediyor. Oxford Economics, Çin'in 2030 yılında dünyanın en büyük ekonomisi olacağını öngörürken, Moody's ise bunun 2038'de gerçekleşeceğini tahmin etti.