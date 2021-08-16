Fed varlım alım hamlesine yaklaşıyor: Üyelerden uzlaşma mesajları geliyor

San Francisco, Boston, Dallas ve St Louis Fed başkanları yaptıkları açıklamalarda, varlık alımlarında azaltımının en geç 3 ay içinde başlaması ve alımların 2022 yılı ortasına kadar bitirilmesine destek verdiler.
JAMES BULLARD: 10 MİLYAR DOLAR AZALTMA İLE BAŞLAMALIYIZ
St. Louis Fed Başkanı James Bullard verdiği röportajda, Fed'in Hazine kağıdı alımlarını aylık 20 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını 10 milyar dolar azaltmaya gelecek ay başlaması gerektiğini savunurken, alımlarının 2022 Mart ayına kadar bitirilmesini istedi.
DALLAS FED BAŞKANI KAPLAN: PROGRAM 8 AY İÇİNDE BİTİRİLMELİ
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ise gelecek aydan itibaren Hazine kağıdı alımlarının aylık 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarının 5 milyar dolar azaltılmasını istediğini belirtirken, varlık alım programının 8 ay içinde tamamlanması taraftarı olduğunu vurguladı.
ERİC ROSENGREN: 2022 ORTASINA KADAR BİTİRİLMESİNİ DESTEKLEYECEĞİM
Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, mortgage destekli menkul kıymet alımlarının Hazine kağıdı alımlarından önce azaltılması taraftarı olduğunu ifade ederken, ekonomide güçlü büyümenin devam etmesi halinde alımların 2022 ortasına kadar bitirilmesini destekleyeceğini belirtti.
MARY DALY: BU YIL SONUNDA VEYA GELECEK YILIN BAŞINDA...
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'de varlık alımlarının bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında azaltılması taraftarı olduğunu ifade etti.