Fed varlım alım hamlesine yaklaşıyor: Üyelerden uzlaşma mesajları geliyor

DALLAS FED BAŞKANI KAPLAN: PROGRAM 8 AY İÇİNDE BİTİRİLMELİ

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ise gelecek aydan itibaren Hazine kağıdı alımlarının aylık 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarının 5 milyar dolar azaltılmasını istediğini belirtirken, varlık alım programının 8 ay içinde tamamlanması taraftarı olduğunu vurguladı.