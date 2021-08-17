Altın fiyatları tahvil getirilerindeki düşüşle destek buldu

Delta varyantının yayılmaya devam etmesinin yarattığı endişeler ve ABD ile Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinin tahvil getirilerinin düşmesi altın fiyatına destek verdi.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyat bugün 1795,36 dolar/ons seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,41 artışla 1794,40 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Delta varyantının yeni bir ekonomik yavaşlamaya yol açacağı endişelerinin Asya piyasalarında yol açtığı zayıflığın altın fiyatını yukarı çektiğini, ancak 1800 dolar/ons seviyesini geçirecek güçle bir hareketin henüz oluşmadığını ifade ediyorlar.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 1800 DOLAR BANDI KRİTİK

Analistler, 1800 dolar/ons seviyesinin geçilememesi halinde 1776 dolar/ons desteğinin üzerinde sıkışmanın süreceğini vurgularken, aşılması halinde yeni hedefin 1830 dolar/ons olacağını da belirttiler.