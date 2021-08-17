Boston Fed Başkanı Eric Rosengren: Faiz artırımı beklenenden hızlı olabilir

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren yeni açıklanacak istihdam raporunun pozitif bir yörüngeye işaret etmesi halinde varlık alımlarının azaltılmasına Eylül ayında başlanması yönünde bir karara destek verebileceğini söyledi. Ancak Rosengren tercihinin varlık alımı azaltımına Ekim veya Kasım ayında, Aralık ayından önce, başlaması yönünde olduğunu da vurguladı.

Rosengren, "İki ay üst üste 900 binden fazla istihdam yaratıldı ve işsizlik oranı yüzde 5,4'e düştü. Eğer güçlü bir istihdam raporu daha gelir ise, varlık alım programını azaltmaya başlamaya hazır olduğumuzu Eylül'de duyurmanın destekleyicisi olurum" diye konuştu.

"FAİZ ARTIRIMI BEKLENENDEN HIZLI OLABİLİR"

Fed yetkilisi ayrıca ekonominin arz ve iş gücü darlıkları yaşadığı ortamda tahvil alımlarını olmaları gerektiği kadar etkin olmadıklarını da vurguladı. Bununla birlikte Rosengren ücretlerde büyümenin devam etmesi halinde Fed faiz artırımının öngörülenden daha hızlı olabileceğine inandığını da ifade etti.

Konuşmasında Fed'in enflasyona ilişkin önemli ilerleme şartının karşılandığını da belirten Rosengren enflasyonun gelecek yıl yüzde 2,1 veya 2,2 den çok daha yukarı gitmesine beklemediğini vurguladı.