JP Morgan, BoE’den faiz artırımı beklentisini öne çekti

İngiltere'de iş gücü piyasasının güçlendiğine işaret eden JPMorgan, bu ortamada BoE'nin faiz artırımını 2022 ikinci çeyrekte yapmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

JP Morgan ekonomisti Allan Monks yayınladığı raporda, BoE'nin ilk faiz artırımını 15 baz puan olacağını ve faizin yüzde 0,25'e yükseltileceğini öngörürken, bunun daha önceki beklentilerinden 6 ay önce gerçekleşebileceğini ifade etti. Monks, ilk faiz artırımını takip eden her 6-9 ayda BoE'ni para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğini de öngördü.

Bank of America, RBC Capital Markets ve HSBC Holdings de BoE'den ilk faiz artırımının 2022 ortasına kadar gelmesini bekliyorlar. Ekonomistlerin medyan tahmini ise ilk faiz artırımının Kasım 2022'de geleceği yönünde.