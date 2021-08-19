ABD’de benzin stoklarındaki sürpriz artışla petrol fiyatları geriledi

ABD'de ham petrol stokları düşse de benzin stoklarının beklenmedik şekilde artış göstermesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı.

Şubat 2020'den bu yana görülen en uzun süreli düşüş trendinin yaşandığı petrol piyasasında Ekim vadeli Brent phetrolünün varil fiyatı 67,10 dolara kadar geriledi.

ICE'de Brent petrolü şu sıralarda düne göre 93 cent düşüşle 67,30 dolardan işlem görüyor. NYMEX'de Eylül vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre 1,1 dolar düşüşle 64,35 dolar/varil seviyesinde.

Analistler, ABD'de benzin stoklarında artışın Delta varyantının akaryakıt talebine olumsuz etkileri konusunda endişeleri artırdığını ve fiyatların gerdilediğini belirtilyorlar. Batı Teksas petrolünde 65 dolar/varil seviyesinin altına doğru hareketin hızlanması halinde 57-59 dolar/varil aralığının hedeflenebileceğini vurguluyorlar. Brent petrol için ilk güçlü destek ise 65,98 dolar/varil seviyesinde.