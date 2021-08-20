Japonya’da dev koronavürüs acil durum bütçesini onaylandı

Japonya'da Başbakan Suga liderliğindeki kabine, ordunun (Japonya Öz Savunma Kuvvetleri) koronavirüs salgınında tıbbı yardım hizmetleri gerçekleştirmesine yardım için 9,27 milyar yen büyüklüğünde acil durum bütçesini onayladı.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso ise kabine tonlantısı sonrası gazatecilerin yeni bir ek bütçenin, teşvik paketinin gündeme gelip sorularına yanıt verdi. Son verilerin ekonomide ılımlı toparlanmaya işaret ettiğini ortamda bunu yapmak için çok erken olduğunu belirterek, "Ekoomik göstergeler ılımlı da olsa bir ekonomik toparlanmaya işaret ediyorlar" diye konuştu.