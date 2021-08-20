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Giriş Tarihi: 20.8.2021 12:43

Japonya'da dev koronavürüs acil durum bütçesini onaylandı

Japonya’da dev koronavürüs acil durum bütçesini onaylandı

Japonya'da kabine 9,27 milyar yen büyüklüğündeki koronavürüs acil durum bütçesini onayladı.

Japonya'da Başbakan Suga liderliğindeki kabine, ordunun (Japonya Öz Savunma Kuvvetleri) koronavirüs salgınında tıbbı yardım hizmetleri gerçekleştirmesine yardım için 9,27 milyar yen büyüklüğünde acil durum bütçesini onayladı.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso ise kabine tonlantısı sonrası gazatecilerin yeni bir ek bütçenin, teşvik paketinin gündeme gelip sorularına yanıt verdi. Son verilerin ekonomide ılımlı toparlanmaya işaret ettiğini ortamda bunu yapmak için çok erken olduğunu belirterek, "Ekoomik göstergeler ılımlı da olsa bir ekonomik toparlanmaya işaret ediyorlar" diye konuştu.

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Japonya'da dev koronavürüs acil durum bütçesini onaylandı
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