SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 2021 yılı için yüzde 8’in üzerinde bir büyüme bekliyoruz

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Elvan yaptığı açıklamada, "İkinci çeyrekte yüzde 20'in üzerinde 2021 yılının tamamı için ise yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"ÖNCÜ GÖSTERGELER GÜÇLÜ BÜYÜMEYE İŞARET EDİYOR"
Bakan Elvan, Türkiye ekonomisinin salgın sürecinde büyümeye devam ettiğine işaret ederek, "Sanayi büyümenin motoru haline gelmiş durumda. 2021'in ikinci çeyreğinde üretim ihracat ve baz etkisinin katkısıyla yüzde 20 üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin 3. Çeyrekte de sürdüğünü gösteriyor. 2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlı Lütfi Elvan: 2021'de Türkiye ekonomisi yüzde 8'in üzerinde büyüyecek
"CARİ AÇIKTAKİ DÜŞÜŞ İLE ÜLKE RİSK PRİMİ GERİLEYECEK"
Bu yılın büyüme performansı açısında dikkat çekici bir özelliğinin yüksek büyümenin düşük cari açık ile gerçekleştirecek olması olduğuna işaret eden Elvan, "Dünya ihracatından aldığımız pay artıyor. Cari açıktaki düşüş dış finansman ve ülke riski baskısını azaltmada da kritik bir rol oynayacak. 2021 yılında milli gelirin yüzde 3'ü civarında bir cari açık vermeyi bekliyoruz. Bu başarının temelinde Türk sanayisi bulunuyor" diye konuştu.
"KGF DESTEKLİ 3 YENİ MEKANİZMAYI BAŞLATACAĞIZ"
Bakan Elvan ayrıca, "İlk olarak likitide sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara ilave istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaleti ile krediye erişim imkanını ikincisi imalata dayalı ve ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla beşinci ve altıncı bölgelerde uzun vadeli kredi desteğini üçüncüsü ihracat potansiyeli yüksek olan KOBİ'lerin dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek üzere Eximbank kredi destek paketini devreye alıyoruz" açıklamalarında bulundu.Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye üretim ve ihracatta bir üst lige çıkıyor Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinde ilk kez ihracatta 200 milyar doları geçtik