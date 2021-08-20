SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 2021 yılı için yüzde 8’in üzerinde bir büyüme bekliyoruz

"CARİ AÇIKTAKİ DÜŞÜŞ İLE ÜLKE RİSK PRİMİ GERİLEYECEK"

Bu yılın büyüme performansı açısında dikkat çekici bir özelliğinin yüksek büyümenin düşük cari açık ile gerçekleştirecek olması olduğuna işaret eden Elvan, "Dünya ihracatından aldığımız pay artıyor. Cari açıktaki düşüş dış finansman ve ülke riski baskısını azaltmada da kritik bir rol oynayacak. 2021 yılında milli gelirin yüzde 3'ü civarında bir cari açık vermeyi bekliyoruz. Bu başarının temelinde Türk sanayisi bulunuyor" diye konuştu.