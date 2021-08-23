Almanya’da büyüme beklentilerin altında kalabilir

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın sonbaharda ekonomide beklenmedik bir gerilime neden olabileceğini ve Alman ekonomisi için yapılan büyüme projeksiyonlarının yakalanamayabileceğini bildirdi.

Bundesbank bugün yayınladığı aylık raporda, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bu yıl yüzde 3,7 ve 2022'de yüzde 5,2 büyümesinin beklendiğini, ancak toparlanmanın ilk haftalarının öngörülenden daha cansız olduğunu ve bunun yılın tamamı için rakamlar üzerinde baskı yapmasını büyük olasılık olduğunu vurguladı.

Alman ekonomisinin, özellikle koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin hizmet sektörüne sağladığı faydanın etkisi ile yaz aylarında güçlü bir büyüme yaşamış olmasını muhtemel olduğunu vurgulayan Bundesbank, ancak artan vaka sayılarının sonbaharda tedbirlerin yeniden uygulanmasına yol açabileceğine dikkat çekti. Bununla birlikte Bundesbank, aşılama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle koronavirüs tedbirlerinin önceden olduğu kadar sıkı olmasının muhtemel olmadığına inadıklarını da ifade etti.

Bundesbank raporunda, "Delta varyantı ve aşılamanın dinamiklerinde düşüş yeniden daha sıkı koruyucu tedbirlere yol açabilir. Bu durum sonbaharda ekonomi üzerinde daha büyük bir gerilim oluşturabilir" ifadeleri yer aldı. Bundesbank ayrıca, bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 5'e doğru yamlayacağı, ancak gelecek yılın başlarında keskin şekilde geri geleceği görüşünü de tekrarladı.